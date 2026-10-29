SIN BANCAS PARA FAMILIARES DE PACIENTES EN IMSS DE CAMPECHE

San Francisco de Campeche.- A través de una publicación en sus redes sociales, la creadora digital Lina Pech Dzib denunció que, a un costado del área de Urgencias de un hospital, al parecer el IMSS del Centro, pusieron un techo nuevo, pero no bancas para que los familiares de los enfermos esperen información.

También acusó que adentro no hay sillas para los cuidadores de pacientes, por lo cual no pueden quedarse, pero tampoco irse ante cualquier eventualidad que surja. Además, exigió instalar bancas para que los familiares esperen, sobre todo aquellos que son de comunidades u otros municipios, y cuestionó: “¿Sera posible que no tengan conciencia? y ¿dónde queda la humanidad de las personas?”.