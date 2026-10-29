MUERE MOTOCICLISTA AL CHOCAR CONTRA UN CABALLO EN LA ESCÁRCEGA-CANDELARIA

—El equino también perdió la vida

Escárcega.— Un joven identificado como Edgar Jovani perdió la vida la noche de ayer miércoles, luego de que la motocicleta que conducía se impactara contra un caballo que se le atravesó repentinamente en la carretera Escárcega-Candelaria, en el tramo comprendido entre los ejidos Haro y Don Samuel.

El accidente se registró alrededor de las 22:00 horas, lo que movilizó a paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), procedentes de la comunidad de División del Norte.

Al llegar al lugar, los socorristas valoraron al motociclista y confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.

El cuerpo del joven quedó tendido sobre el pavimento y fue resguardado por elementos de Seguridad Pública mientras se realizaban las diligencias correspondientes. El caballo también perdió la vida.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche tomó conocimiento de los hechos y se hizo cargo de las actuaciones legales correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.