¡ALARMANTE!; CAMPECHE ES QUINTO LUGAR NACIONAL EN TRABAJO INFANTIL; ¿Y LA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ?

San Francisco de Campeche.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado de Campeche ocupa el quinto lugar nacional en trabajo infantil, con el 16.7% de la población de entre 5 y 17 años de edad en esa situación, dio a conocer el medio digital y plataforma de encuestas Poll Mx.

Se trata de datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, en la que Guerrero ocupa la primera posición, con el 22.6%, seguido de Oaxaca (20.9%), Chiapas (20.3%) y Veracruz (17.3%).

Por debajo de Campeche se encuentran Tabasco, con 16.6%; Puebla (15.2%); Michoacán (15.1%); Jalisco (13.8%) y Durango (13.7%).