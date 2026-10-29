¡ALERTA EN PALIZADA!, EL RÍO ESTÁ A SÓLO 22 CENTÍMETROS DE SU NIVEL MÁXIMO

Palizada.- A sólo 22 centímetros de alcanzar su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias se encuentra el río Palizada, situación que incrementa el riesgo de desbordamientos en las comunidades asentadas en las zonas bajas y cercanas a sus márgenes.

De acuerdo con la medición reportada ayer, el afluente registró una altura de 4.98 metros sobre el nivel medio del mar, mientras que su nivel máximo ordinario de referencia está establecido en 5.20 metros.

La creciente mantiene preocupadas a las familias que habitan en las inmediaciones del río, debido a que un aumento adicional podría provocar que el agua comience a extenderse hacia terrenos bajos y áreas habitadas.

Uno de los factores que podrían influir en el comportamiento del afluente son los escurrimientos provenientes de Tabasco, por lo cual es importante dar seguimiento a las variaciones en los próximos días.

Aunque no se ha informado de inundaciones, el margen de apenas 22 centímetros respecto al nivel de referencia representa una señal de advertencia para las comunidades ribereñas.

La situación exige mantener una vigilancia constante y reforzar las acciones preventivas antes de que un posible desbordamiento ponga en riesgo el patrimonio y la seguridad de las familias de Palizada.