SE CONFIRMA: FARÍAS MINTIÓ SOBRE SU NOMBRAMIENTO EN EL VERDE

San Francisco de Campeche.- Francisco Farías presumió ayer en sus redes sociales que había recibido el nombramiento que lo acreditaba como “Delegado Nacional del Partido Verde en mi querido Campeche”. Sin embargo, el diputado local Andrés Fernández del Valle Laisequilla aclaró que el cargo que recibió Farías es distinto del que difundió públicamente.

Fernández del Valle Laisequilla explicó que Farías se incorporará a la bancada federal del Partido Verde y que recibió un nombramiento como representante legislativo y de organización de la Tercera Circunscripción por parte del Comité Nacional.

La precisión contradice directamente la publicación de Farías, quien presentó su nombramiento como una designación de delegado nacional en Campeche, cuando, de acuerdo con lo explicado por el diputado local, su responsabilidad corresponde a la Tercera Circunscripción.