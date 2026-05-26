COLECTIVO INICIA INTENSA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN ESCÁRCEGA Y LA CIUDAD CAPITAL

LLEGA COLECTIVO DE Q. ROO PARA JORNADA DE BÚSQUEDA DE 5 DÍAS EN #ESCÁRCEGA Y LA CIUDAD CAPITAL

-ESPERA RECEPCIÓN FAVORABLE DE LA FISCALÍA DE #CAMPECHE

Integrantes del colectivo quintanarroense “Buscando por Amor”, encabezados por Juan José Huerta Alcocer, llegaron este día a Campeche para realizar una jornada de búsqueda de 5 días, que incluye trabajos de campo con un canino especializado en localización de cadáveres y osamentas, así como búsqueda en vida en hospitales y casas de rehabilitación.

Las labores se concentrarán 2 días en el Municipio de Escárcega —en un predio de uno de sus poblados— y el resto en la zona de Samulá, donde se buscará, entre otros casos, al padre de una de las acompañantes y a 2 jóvenes desaparecidos.

Además, pegarán cédulas de búsqueda de personas extraviadas en Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Carrillo Puerto y Chetumal.

Huerta Alcocer señaló que esperan no tener trabas por parte de la Fiscalía de Campeche, pues en ocasiones anteriores los trámites de ingreso les han tomado hasta cinco horas, lo que les resta tiempo efectivo de búsqueda.

Precisó que traen colaboración con la Fiscalía de Cancún, y confían en que la recepción en la entidad será favorable.