 RICARDO ANAYA ACUSA QUE REFORMAS BUSCAN DAR “CONTROL TOTAL” A MORENA

El senador del PAN, Ricardo Anaya, lanzó fuertes críticas contra las reformas que serán discutidas durante el periodo extraordinario en el Senado, al asegurar que representan un riesgo para la democracia y podrían abrir la puerta a la anulación de elecciones bajo criterios ambiguos.

El legislador señaló que las modificaciones constitucionales relacionadas con la intervención extranjera en procesos electorales podrían ser utilizadas por Morena para invalidar comicios que no les favorezcan.

“El día de hoy arranca el periodo extraordinario, a las 4 de la tarde, se prevé que aquí en el Senado estemos votando el día jueves y muy probablemente terminaremos hasta el viernes en la madrugada”, expresó.

Afirmó que la propuesta de reforma al artículo 41 constitucional contempla conceptos amplios que permitirían considerar como intervención extranjera cualquier participación de individuos, organizaciones o incluso medios de comunicación internacionales. Indicó que medios como CNN, Univisión o The New York Times podrían ser utilizados como argumento para impugnar resultados electorales en caso de publicar información crítica contra gobiernos emanados de Morena.

Asimismo, cuestionó la redacción de la fracción sexta del artículo 78-TER, al señalar que incluye la frase “cualquier otra conducta que afecte la soberanía nacional”, lo que calificó como un término impreciso que podría ser usado discrecionalmente. Criticó el sistema de impartición de justicia y mencionó el caso de una jueza penal en Sonora que presuntamente forma parte de un seccional de Morena.