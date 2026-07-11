¡PERSISTE PÉSIMO SERVICIO DE LA CFE! SE QUEMAN CABLES DE MEDIA TENSIÓN, HUNDE EN LA OSCURIDAD A PUERTO RICO Y VECINOS ENFURECEN

Tras protestas vecinales en diversos sectores de la Isla y advertencias de bloqueo carretero por el pésimo servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ayer por la noche se reportó la quema de cables de media tensión que dejó a oscuras a distintas zonas de la comunidad de Puerto Rico.

Así, el deficiente suministro eléctrico persiste en la Península de Atasta, y en esta ocasión afectó también establecimientos comerciales y servicios como el de telefonía celular que requieren electricidad para operar, ante lo cual vecinos se enfurecieron y salieron varios minutos a orillas de la carretera en señal de protesta.

Trascendió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya tiene conocimiento del incidente, ante lo cual programó labores de reparación de la infraestructura dañada para restablecer el suministro, aunque sin hora estimada de conclusión.