PENTÁGONO DIFUNDE NUEVOS ARCHIVOS SOBRE OBJETOS AÉREOS NO IDENTIFICADOS

Vía: El Reforma

El Pentágono dio a conocer un nuevo paquete de documentos y videos sobre fenómenos aéreos no identificados, entre ellos una grabación captada en 2020 donde se observa un objeto con una estructura inusual cuyo origen permanece sin determinar. Las autoridades estadounidenses señalaron que el material forma parte de investigaciones sobre avistamientos que no cuentan con una explicación confirmada, sin establecer hasta ahora que tengan un origen extraterrestre.