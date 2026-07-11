¡ABUSO! MARCELOS LA INFRACCIONAN Y MANDAN SU AUTO AL CORRALÓN PESE A NO ESTACIONARLO EN ZONA PROHIBIDA, ACUSA

En redes sociales circula un video que exhibe un caso más de abuso policiaco, pues una vecina de un fraccionamiento denunció que los genízaros la infraccionaron y pidieron una grúa para trasladar su auto al corralón, pese a que no estaba estacionado en zona restringida, con franja amarilla o algún señalamiento que lo prohibiera, ni obstruía alguna cochera.

El reporte lo hizo otra vecina argumentando que su vehículo estaba supuestamente mal estacionado, pero aunque demostró que no era así, lo que sustentó con videos y fotos de su unidad, y hasta ofreció pedir disculpas si le comprobaban que obstruía alguna rampa para personas con discapacidad o zona prohibida por la autoridad, los marcelos procedieron.