¡CHOQUE BRUTAL! MOTOCICLISTA SE IMPACTA DE FRENTE CONTRA CAMIÓN DE CARGA; ESTÁ GRAVE EN EL HOSPITAL

Sobre el kilómetro 149 de la carretera federal Ciudad del Carmen–Atasta, un motociclista sufrió lesiones de gravedad tras impactarse de frente contra un camión de carga.

De acuerdo con testigos, el conductor de la moto Italika RC presuntamente circulaba en estado de ebriedad y habría invadido el carril contrario. A consecuencia del fuerte impacto, perdió el globo ocular izquierdo y presentó una severa lesión en el rostro.

Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron de emergencia al Hospital Bienestar de la colonia Petrolera para recibir atención médica, mientras elementos de la Guardia Nacional aseguraron la zona e iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.