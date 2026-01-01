CAMPECHE CIERRA EL 2025 CON 80 EJECUCIONES

Mientras la gobernadora insiste en señalar que Campeche está en segundo lugar nacional en seguridad, hasta el 30 de diciembre de 2025 la contabilidad basada en reportes arrojó 80 ejecuciones, entre ellos el de una regidora del Municipio de Palizada.

Enero cerró con 6 ejecuciones, de las seis ejecuciones sólo hay una persona vinculada a proceso y en el Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen, Luis “N”, que fue identificado como el conductor de la motocicleta en la que se transportaba el sicario que dio muerte a dos “motomandaditos”, la noche del lunes 20 de enero en la colonia Manigua.

En el siguiente mes la cifra aumentó a 10. La primera ejecuc¡ón fue perpetrada el viernes 7 contra René G. V., directivo de empresa que brinda servicio a Pemex, cuando conducía una camioneta y pretendía salir del Club de Yates, Marina Bucaneros de Ciudad del Carmen. No hubo detenidos.

Al otro día, H. A. L., alias “El Ratón” y de 63 años, fue abatido de al menos cuatro disparos en la puerta de su casa, ubicada en la calle 5 de Mayo de la invasión Sinaí. Tampoco hubo personas aseguradas.

Ese mismo sábado también fue ejecutado R. C. G. C., que contaba con 38 años de edad cuando le dieron hasta el tiro de gracia al salir del ejido El Quebrache, en la Junta Municipal de Francisco Villa, Mamantel, en Carmen.

El cuarto ejecutado fue M. A. E. G., alias “El Mayín”, a quien le dispararon en la cabeza cuando conducía su motocicleta sobre la calle 6 por 25, en la colonia Pablo García de la capital campechana, la tarde del martes 18. Se presume la detención y vinculación a proceso de una persona, presunto integrante del cártel Pura Gente Nueva (PGN).

Asimismo, la noche del sábado 22 fueron ejecutados dos ganaderos en el kilómetro 249 de la carretera federal Escárcega-Villahermosa, a la altura de la Junta Municipal de Francisco Villa, Mamantel, de Carmen.

Luego, la mañana del lunes 24, a la salida de Calax, Sabancuy, en Carmen, fue encontrado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de putrefacción. Fue asfixiado aparentemente con una bolsa que le colocaron en la cabeza, tras ser torturado. No hubo detenidos.

Poco después del mediodía del martes 25, en Xpujil, Calakmul, aparecieron golpeados -con una tabla en nalgas y espalda- tres sujetos previamente “levantados” por un grupo armado de predio de la comunidad de Zoh Laguna, de ese Municipio. A raíz de la tortura, G. A. G., perdió la vida por traumatismo craneoencefálico.

Por otra parte, durante la madrugada del miércoles 26, M. V. P., fue asesinado de un disparo en el rostro, en calles de la colonia Cumbres. Se sumó hecho similar conra L. E. F. S., alias “El Güicho”, de unos 40 años y quien fue abatido la noche de ese mismo día en la Comisaría de Samulá.

En tanto, el mes de marzo registró 11 asesinatos al estilo sicarial. La noche del viernes 7, sujetos en motocicleta y encapuchados interceptaron al mototaxista conocido como “El Anthony” y/o “El Flaco” a quien le dispararon en tres ocasiones y le dieron el tiro de gracia. Los hechos fueron en la carretera Haltunchén – Sihochac del Municipio de Champotón.

El día 17, el cuerpo del hombre de entre 25 y 30 años fue hallado en una brecha de la avenida Siglo XXI, con dos impactos de ba|a en la cabeza.

El 25, dos hombres fueron ejecutados en la invasión Sinaí, sin que hubiera personas detenidas. Ese mismo día, pero en Pich, en el Municipio de Campeche, cerca de las 23:00 horas el poblador M. J. D. M., de 32 años de edad, fue abatido en la puerta de su casa.

También el 25, hombre fue abatido con arma de fuego, entre las comunidades de Venustiano Carranza y Pixtún del Municipio de Champotón.

El 27, dos personas fueron baleadas en Samulá, una de los cuales murió en la escena y la otra perdió la vida el día 30 en el hospital.

El 29, el cuerpo sin vida de Luis F., alias “El Pájaro”, fue hallado en la mañana su parcela, ubicada en Moquel, en el Municipio de Champotón, con varios impactos de bala.

Ese mismo día, pero en la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, personas no identificadas mataron a balazos un hombre identificado como J.R.C., mejor conocido como George, de aproximadamente 57 años, cuando salía de un expendio de cerveza.

La cifra en abril fue de 9. El sábado 5, en la localidad de Ley de Reforma Agraria, una persona identificada como A. S. P., de 62 años de edad, fue asesinada de un tiro con una escopeta (calibre 16).

El 7, el cuerpo de un ejecutado, en avanzado estado de putrefacción, fue encontrado en Pocyaxum.

El miércoles 9, de al menos cuatro impactos de bala fue asesinado al estilo sicarial un hombre, quien esperaba en su motocicleta a su nieta para llevarla a la escuela, en la colonia Polvorín.

Al siguiente día, en El Huanal una pareja fue ejecutada a balazos al interior de su domicilio por un grupo de sicarios que irrumpió en la vivienda y después huyó sin dejar rastro.

El 16, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado cerca del entronque de la localidad de San Antonio del Río, tras reporte a los números de emergencia que alertó sobre d¡sparos en la zona. La víctima, de aproximadamente 45 años y originaria de la misma comunidad, fue ejecutada con arma de fuego.

El domingo 20, sicarios asesinaron a balazos a L.R.G., habitante de la comunidad Ley de Reforma Agraria, y abandonaron su cuerpo en la localidad de San Pablo Pixtún durante la madrugada. Hasta el momento no hay personas detenidas.

El 21, Ángel Vázquez, de 51 años, falleció durante la madrugada en el Hospital General del Bienestar “María del Socorro Quiroga Aguilar”, al no poder recuperarse de las heridas causadas por un ataque armado el pasado sábado en su casa, en la calle Jalisco, colonia Invasión 23 de Julio.

Y el 25, un hombre identificado como O. R. H., de 47 años de edad, fue ejecutado la mañana del viernes 25 de abril en el ejido Luinal del Municipio de Candelaria.

Mayo también registró 9 ases¡natos al estilo s¡carial, el primero el día 1, cuando un hombre identificado como “José” fue ejecurtado a balazos mientras conversaba en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 15 por 12 de la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Champotón. Tres sujetos armados se aproximaron a pie y le dispararon por la espalda, dejándolo sin vida en el sitio.

El 9, en calles de la colonia Tecolutla, en Carmen, un ataque armado perpetrado por dos motociclistas dejó como saldo una persona muerta y otra más herida de gravedad que más tarde falleció en el hospital.

El 16, un hombre fue ejecutado sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el cruce con la calle 18 de la colonia Vicente Guerrero. Su acompañante, quien también fue blanco del ataque, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde perdió la vida el 22.

La noche del 21, fue sacudida la tranquilidad de Palizada con saldo las ej¢çuç¡ones de dos hombres. El 4t@que ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. en la colonia Centro, cuando sujetos en motocicleta d¡$p^r^ron contra Abel V. C. y Edwin P. A. quienes se encontraban conversando frente al domicilio de este último.

El 29, durante la madrugada un hombre conocido como “El Moncho” fue baleado y ejecutado en calles de Isla Aguada, Carmen, sin que haya personas detenidas.

El 30, en la colonia Potrero, ubicada al norte de la ciudad carmelita, un hombre fue ejecutado dentro de una vivienda de una sola planta, lo que originó intensa movilización de los cuerpos de seguridad aunque sin ningún detenido hasta el momento.

El mes de junio registró 3 ej3cuc¡ones, la primera el día 4 de un motorrepartidor sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con las calles Aviación y 105 de la ciudad capital. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y uno de ellos le disp4ró en repetidas ocasiones con un arma corta, provocándole heridas graves.

El 19, una mujer de aproximadamente 25 años fue asesinada la noche de este lunes en la colonia Volcanes, generando una fuerte movilización policiaca.

El día 20, durante la madrugada, B. M. D., de 34 años de edad, fue @ses¡nado de unos 20 d¡sp@ros en calles de Ciudad del Sol, en el Municipio de Champotón. No hay personas detenidas.

SEGUNDO SEMESTRE

El mes de julio registró 9 asesinatos al estilo sicarial, el primero el día 4 en la colonia Villas de Santa Ana, al norponiente de Ciudad del Carmen, donde un hombre identificado como Rodolfo fue asesinado a balazos.

Otro hecho violento sacudió a Ciudad del Carmen en menos de 24 horas, luego de que un hombre fuera ejecutado la mañana del día 5 en la colonia Miguel de la Madrid, pese a que portaba un chaleco antibalas.

También el día 5, un varón que vendía esquites y era conocido con el apodo de “El elotero de Seybaplaya”, fue ejecutado en la mañana de varios balazos en el patio del predio que rentaba en Villamadero.

El 27, dos personas fueron víctimas de sicarios en el Oxxo ubicado en la avenida Concordia de la colonia Renovación, en Carmen, luego de asistir a un concierto.

El día 30, la espiral de violencia de alto impacto se hizo presente otra vez, ya que durante la noche dos varones fueron ejecutados en el Valle de Yohaltún, Champotón.

El día 30, en Calakmul, el cuerpo de un hombre en avanzado estado de putrefacción y con t¡ro de gracia fue encontrado en el kilómetro 58, cerca de los límites con Hopelchén.

El mismo día, un hombre de aproximadamente 35 años de edad recibió al menos tres impactos de bala cuando se desplazaba en moto por la colonia Leovigildo Gómez, en la ciudad capital perdió la vida, con lo cual se convierte en un ejecutado más.

Agosto arrojó 7 ejecutados. La noche del domingo 3 de agosto, habitantes de la localidad El Pedregal, en el Municipio de Candelaria, reportaron el hallazgo del cuerpo decapitado de un hombre en una parcela de la zona, lo que generó una fuerte movilización de las autoridades.

El 9, un hombre identificado como “Nacho”, trabajador del taller mecánico “Moreno”, fue ejecutado durante la tarde en la colonia Manigua, en Carmen, luego de recibir al menos un disparo en la cabeza.

El 11, durante la noche una joven mujer fue ejecutada a balazos mientras conducía un automóvil Chevrolet Aveo en la calle 25, entre 32 y 34, cerca de la Escuela Central, en la colonia Centro.

El 16, de al menos 6 disparos fue ejecutado un hombre dentro de un vehículo negro en la calle Opal, por Baja Velocidad, en Colonial Campeche de la ciudad capital, donde vecinos reportaron haber escuchado las detonaciones de arma de fuego.

El 20, un hombre identificado como Naún P., fue ejecutado en la colonia escarceguense Revolución, las autoridades presumen que podría tratarse de un ajuste de cuentas.

El 22, en la comunidad de Paraíso Nuevo, un hecho violento estremeció a los habitantes luego de que Elvin M. M. C. fuera 4ses¡nado de varios di$p4ros por otro varón.

El 25, en la colonia Compositores de Ciudad del Carmen un hombre perdió la vida tras recibir un d¡sp4ro de 4rm4 de fuego.

El 27, un poblador identificado como J. M., de la comunidad de Xmabén, ubicada en la zona de la Montaña del Municipio de Hopelchén, fue @T^ç^do a b^l^2os dentro de su vivienda y perdió la vida cuando lo llevaban al Hospital Comunitario “Dr. Pedro Lara y Lara”, en la cabecera chenera.

Septiembre registró 5 ejecuciones. El día 2, con un mensaje de muerte dirigido a los vendedores de cristal fue encontrado en Melchor Ocampo, en el Municipio de Campeche, el cuerpo en avanzado estado de putrefacción de un hombre que presenta impacto de bala en la cabeza y permanece en calidad de desconocido.

El 3, un hombre fue 3jecut4do fue de seis impactos en Benito Juárez, en Candelaria, sin que hasta ese momento haya sido identificado. Recibió al menos 6 d¡sparo$.

El 9,un motociclista fue 3j3cutado en la avenida 10 de Julio, a la altura del fraccionamiento Satélite de la colonia Benito Juárez, en Carmen. Recibió recibió 7 impactos de bala.

El 23, en un camino de brecha hacia la localidad San José de la Montaña, concretamente en un rancho denominado “El Miedo” del Municipio de Candelaria, fue hallado el cuerpo sin vida y con un impacto de bala en la cabeza de Melquiades M. C., de 45 años.

El día 26, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años con un d¡sp4ro en la cabeza, en la comunidad de Mamantel, en el Municipio de Carmen, dentro de una camioneta con placas del Estado de Tamaulipas.

Durante octubre fueron perpetrados dos 4ses¡natos por s¡car¡os. El primero el día 7 en la ciudad capital, concretamente en la calle 6 de la colonia San Rafael, donde un hombre fue víctima de b4l4zos a manos de dos sujetos a bordo de una moto.

El 17, de certero disparo en la espalda, al parecer con escopeta, fue asesinado el hombre cuyo cuerpo fue encontrado en la Comisaría de Lerma, en el Municipio de Campeche.

En el mes de noviembre se registraron 7 ej3cuc¡ones, la primera el día 3, cuando un joven identificado con el apodo de “El Gato” fue ultimado dentro de un establecimiento clandestino ubicado en la comunidad de La Joya, en el Municipio de Champotón.

El 7 fue reportado el hallazgo de 2 cuerpos con huellas de viol£nci∆ en San Pablo Pixtún, en Champotón. Tres días después el fiscal Jakson Villacís confirmó que tenían impactos de bala.

El 8, a la altura del kilómetro 28 de la carretera federal 180, tramo Carmen–Puerto Real, fue hallado sin vida un joven de aproximadamente 19 años de edad e identificado como Javier M., apodado “Tilín”. Las autoridades guardaron hermetismo.

El 13, un motociclista fue 3j3cutad0 en la colonia Pablo García de la capital del Estado, cuando iba a bordo de su moto. Recibió de 3 a 5 balazos.

El 17, un hombre de aproximadamente 40 años, vecino de la Junta Municipal de División del Norte en Escárcega, fue 3jecut4do a la entrada del ejido San Juan Arroyo Las Golondrinas, en Candelaria. El 4gresor al parecer iba a moto.

El día 17, en la comunidad de El Cuyo, en Palizada, la regidora morenista Karina Díaz fue atacada a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo, lo que derivó en su traslado inmediato a un centro médico, donde falleció.

En el último mes del año se registraron 3 asesinatos.

El primero el día 2, cuando un cuerpo fue localizado en el río Candelaria tenía un peso muerto amarrado para impedir que flotara, además de mostrar daños ocasionados por la fauna. Por las condiciones en que apareció, se presume un 4ses¡nato de tipo s¡car¡al.

El 6, sobre la calle José Narváez, esquina con Santa María de la colonia Plutarco Elías Calles, en Carmen, cerca de donde se realizaba una campaña de vacunación, una mujer fue ejecutada a balazos cuando viajaba como pasajera de un taxi.

Y también el 6, ocurrió otro hechon el Estado, un hombre sin identificar apareció muerto dentro de un vehículo abandonado en la entrada de la pista de motocross de la colonia Santa Rosa, en la comisaría de Chiná. La víctima presentaba impactos de arma de fuego en cabeza y cuello.