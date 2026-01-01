POR MENOS DE 10 MIL PESOS EXPROPIAN TIERRAS EJIDALES EN CALAKMUL PARA EL TREN MAYA

El Gobierno federal decretó la expropiación de 6.36 hectáreas de tierras de uso común del ejido Conhuas, en el municipio de Calakmul, Campeche, para destinarlas a la infraestructura y operación del Tren Maya, a cambio de una indemnización total de 9,817.55 pesos. La medida quedó formalizada en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2025.

La superficie será entregada a Tren Maya, S.A. de C.V., empresa de participación estatal mayoritaria actualmente sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que refuerza la militarización del proyecto ferroviario en el sureste del país. El decreto justifica la expropiación por “utilidad pública”, desarrollo económico y reducción de la pobreza, y señala que el ejido no presentó objeciones durante el procedimiento.



El ejido Conhuas ya fue afectado por expropiaciones previas en 2023 y 2024 relacionadas con el mismo proyecto. El avalúo del Indaabin, que fija un pago menor a 10 mil pesos por más de seis hectáreas, contrasta con el discurso oficial de bienestar, desarrollo regional y redistribución de la riqueza. El decreto establece que, si en cinco años la tierra no se destina al fin señalado, se podrá solicitar la reversión.