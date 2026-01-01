SOLICITA BACHEO EN SAMULÁ ANTES DEL TEMPORAL DE LLUVIAS; ADVIERTEN QUE “PARECE ZONA DE GUERRA”

El comisario municipal de Samulá, José Eduardo Álvarez Pérez, dio a conocer que la comunidad ya mantiene gestiones con la Comisión Federal de Electricidad para atender postes dañados y trabajos de poda de árboles, además de buscar retomar el diálogo con el Ayuntamiento de Campeche para resolver el deterioro de las calles.

Señaló que la solicitud principal es que el bacheo se realice antes del inicio de la temporada de lluvias, ya que ejecutar estos trabajos durante el temporal provoca el desperdicio de recursos públicos, al perder efectividad con las precipitaciones. Indicó que este periodo resulta clave para planificar de manera ordenada y eficiente las acciones de mantenimiento vial.

Álvarez Pérez afirmó que durante los primeros seis meses del año insistirán en que se les autorice el uso de la partida destinada a obra pública para atender el problema de baches, al considerar que la situación en Samulá es crítica. Aseguró que el estado actual de las calles refleja abandono, al grado de que la comunidad, dijo, parece una zona de guerra.