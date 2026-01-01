“FUE MI PEOR ERROR”: SUBSECRETARIO ADMITE COMPRAS DE MEDICAMENTOS CON SOBRECOSTOS POR NO COMPROMETERSE EN LA PLANEACIÓN TÉCNICA

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, reconoció públicamente que uno de sus mayores errores fue no involucrarse con suficiente compromiso en la planeación técnica de la primera compra consolidada de medicamentos a cargo de Birmex, lo que permitió adjudicaciones con sobrecostos de hasta cuatro veces los precios previstos.

Clark explicó que existían propuestas de proveedores conocidos por montos cercanos a los 9 y 10 mil pesos por clave, pero que aun así se autorizaron contratos por 38 y 40 mil pesos, pese a que había múltiples ofertas más económicas. Admitió que estas decisiones reflejaron evaluaciones técnicas deficientes y problemas estructurales en el proceso, no simples errores administrativos.

El funcionario señaló que fue hasta después de identificar estas irregularidades cuando se rediseñó el esquema de evaluación, ahora con cada clave revisada por tres personas y solo aprobada si todas coinciden. Comentó que estas inconsistencias fueron expuestas ante la presidenta y que actualmente se cuenta con entre 97 y 98 por ciento de claves y piezas contratadas, con contratos en suministro continuo. Sin embargo, el propio reconocimiento deja claro que los sobrecostos y fallas en la planeación afectaron recursos públicos de manera significativa.