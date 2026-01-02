CON SU NUEVO DICCIONARIO MORENA INTENTA MINIMIZAR LO DEL INTEROCEÁNICO: MACALPIN; “NO FUE ‘EVENTO FERROVIARIO’, SINO TRAGEDIA CON 13 MUERTOS”

En sus redes sociales, el analista, abogado y periodista Gustavo Macalpin criticó al Gobierno morenista por decir que el accidente del Tren Interoceánico fue un “evento ferroviario”, cuando “se descarriló un tren y 13 personas murieron”.



Recriminó que para el Gobierno de Morena eso no es una tragedia y cree que cambiándole de nombre a las cosas, en este caso a ‘evento ferroviario’, son menos graves. “¿De verdad cree que nosotros los ciudadanos somos estúpidos?”, cuestionó.



Y puso otros ejemplos: “A una gobernadora le quitan la visa y todos sabemos perfectamente por qué, pero ella dice que es un ‘trámite administrativo, mientras un presidente municipal aumenta el Predial pero argumento que fue una ‘revalorización catastral’, pero la narrativa de controlar la narrativa no es fallida, sino patética”.