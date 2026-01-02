¿Y LOS TURISTAS?

No llegaron los visitantes que se esperaban, pero la Tía gobernanta junto con su hermanita, la jefa de la policía con toda su parentela y otros personajes de la política, si se fueron a turistear…

“A la mitad del periodo vacacional decembrino, y tras los festejos de Navidad y de Fin de Año, se comprobó que la promoción turística para que visiten a esta vieja tierra de piratas, de museos, atractivos arqueológicos, de extraordinaria gastronomía y de bellos atardeceres, también fue un rotundo fracaso” reflexionaba desde su banca del Parque Principal, el poeta Casimiro.

–“En efecto, coincidió el bolero don Memín, yo que vivo parcialmente del turismo, porque muchos de mis clientes son turistas que vienen de paseo, me he quedado patidifuso, al observar que lo que en otros tiempos era una llegada masiva de visitantes, hoy se ha quedado solo en un triste recuerdo. Hasta los tranvías evitaron incrementar el número de sus recorridos, ya que no había gente” lamentó.

–“Yo me esperaba que con el Tren Maya, el Tren Ligero y las promociones que supuestamente se hicieron de nuestra capital, y de las otras zonas turísticas de nuestra bien amada entidad, iban a rendir frutos positivos pero nada. Este ha sido uno de los peores años en cuanto a la llegada de paseantes” respaldó el viejo Julián.

–“Tengo varios sobrinos que trabajan en restaurantes, guías de turistas y como personal de los hoteles, que me platicaban anoche, en la cena de Año Nuevo que efectivamente, el número de paseantes se redujo estrepitosamente. Los restaurantes se llenaron con gente de la localidad que acudió a esos sitios a recibir el nuevo año, pero los demás sitios turísticos se mantuvieron semivacíos” externó.

–“No podemos negar sin embargo, que hubo turistas, solamente que no los que esperábamos que nos visitaran. Se fueron de paseo funcionarios de primer nivel como la Tía gobernanta junto con su hermanita, la jefa de la policía con toda su parentela y otros personajes de la política que se dieron el lujo de recorrer el mundo a costa del erario. Una verdadera vergüenza que les valga un soberano cacahuate detonar a la llamada industria sin chimeneas” subrayó.

–Es la falta de visión de este Gobierno fallido que todo hace mal, despotricó don Memín. No solo no han generado fuentes de empleo, sino que han lastimado a los empresarios que los generan, o bien, se clavan el dinero de promociones para que hoteles, restaurantes, y otros prestadores de servicios que viven del turismo, repongan en algo las pérdidas que tuvieron todo el año”.

–“A ver con qué cuento nos van a salir cuando nos presenten el balance de la afluencia turística, puntualizó don Julián. Son tan afectos a maquillar sus cifras que nos van a salir con que la ciudad estaba repleta de visitantes, y que la ocupación hotelera fue del 150 por ciento. Para mentir son buenos, para dar resultados no” remató.