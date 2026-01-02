“INSEGURIDAD Y ESTANCAMIENTO ECONÓMICO AFECTARON LA EDUCACIÓN EN EL 2025”: JOSÉ SEGOVIA

José Segovia Cruz, presidente en el municipio de Campeche de la Asociación Civil Nacional Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación, advirtió que el cierre de 2025 dejó una percepción de inseguridad y un estancamiento económico que afectaron de manera directa al ámbito educativo, debilitando la confianza social en las escuelas y limitando oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes. Señaló que estos problemas no pueden analizarse de manera aislada, pues repercuten en el desarrollo y la cohesión social.

Segovia Cruz criticó los informes oficiales que hablan de disminución de la inseguridad, y aseguró que la ciudadanía tiene una percepción distinta. Explicó que muchos estudiantes terminaron el año cuestionando la continuidad de su formación académica, al considerar que el esfuerzo escolar no se traduce en oportunidades reales. Este contexto generó desmotivación, normalización de la violencia y mayor vulnerabilidad social, agravada por la precariedad económica que reduce el acompañamiento educativo.

El dirigente también subrayó que los docentes enfrentaron durante todo el año estos retos en las escuelas, lo que exige un respaldo institucional suficiente. Señaló que gran parte de la problemática es consecuencia de la falta de articulación entre políticas de seguridad, desarrollo económico y educación, dejando a las comunidades educativas operando en condiciones adversas y sin fortalecer a la escuela como un espacio estratégico de prevención social.