martes, mayo 26, 2026
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AVÍSENLE A ANDY LÓPEZ BELTRÁN QUE EL FUERO NO LE DARÁ INMUNIDAD INTERNACIONAL: NELLY MÁRQUEZ

-“EN ESTADOS UNIDOS SÍ TENDRÍA QUE ENFRENTAR A LA JUSTICIA”

Al resaltar que el miedo no anda en burro, la exdirigenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Nelly Márquez Zapata, aseveró en un video publicado en sus redes sociales que Andy López Beltrán dejó su encargo en Morena para ir en busca de una diputación federal que le dé el fuero que tanto necesita, “sólo avísenle que no le va a dar inmunidad internacional, por lo tanto, en Estados Unidos sí tendría que enfrentar a la justicia”.

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