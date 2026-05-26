INTERPOL Y MARINA DETIENEN A DOS PERSONAS EN OPERATIVO REALIZADO EN ESCÁRCEGA

Elementos de la Interpol en coordinación con personal de la Secretaría de Marina llevaron a cabo un operativo en el ejido Matamoros, perteneciente al municipio de Escárcega, donde realizaron dos órdenes de aprehensión contra ciudadanos mexicanos.

De acuerdo con los primeros reportes, las personas detenidas fueron aseguradas por autoridades federales por d€l¡t0s que hasta el momento no han sido revelados oficialmente. Tras el operativo, ambos fueron trasladados a la subsede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Escárcega, donde quedaron a disposición para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.

De manera extraoficial trascendió que las autoridades federales realizarán el proceso para una posible extradición hacia Estados Unidos; sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre los cargos que enfrentarían ni la identidad de los implicados. El despliegue de seguridad generó expectación entre habitantes de la zona debido a la presencia de fuerzas federales y unidades oficiales en el ejido Matamoros.