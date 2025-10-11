UBICAN Y RESCATAN A MENOR DE EDAD EN UN HOTEL DE CIUDAD DEL CARMEN TRAS DENUNCIAR SU DESAPARICIÓN EN SAN ANTONIO CÁRDENAS

Exigirán a la Vicefiscalía que investigue cómo sucedieron los hechos y quiénes participaron

Luego de denunciar ante la Vicefiscalía Regional de Ciudad del Carmen la desaparición de su sobrina adolescente de 16 años de edad en San Antonio Cárdenas, la tía recibió reporte de que la menor fue localizada en un hotel de la cabecera de Ciudad del Carmen, hasta donde fue con su familia a rescatarla y tuvieron un altercado con personal del inmueble, ubicado en la colonia Páez Orquídeas, lo que requirió la intervención de policías municipales para evitar que las cosas pasaran a mayores.

Los familiares señalaron que la jovencita salió sin avisar de su domicilio, y al no tener noticias de su paradero acudieron la Vicefiscalía. Luego, aproximadamente a las 2:00 de la mañana de hoy, les informaron que estaba en el Hotel “Los Socios”, situado sobre la calle 47 de la citada colonia.

Encontraron a la menor en el lugar, que colinda con un inmueble donde presuntamente opera un grupo de autoayuda para personas con problemas de adicción, identificado con una gran cruz de madera, veladoras y fuego, elementos que generaron inquietud pues pensaron que realizan ritos.

Durante el rescate se desató un fuerte altercado entre familiares y personas del hotel, pero la policía calmó los ánimos.

Según testigos, la adolescente abordó una combi de pasaje en San Antonio Cárdenas y fue llevada por una mujer a Ciudad del Carmen, donde se reunió con un joven identificado como Cristian, de 17 años y con quien se encontraba al momento de ser localizada.

Los familiares reiteraron que acudirán de nuevo a la Fiscalía General del Estado, para ampliar su denuncia y exigir una investigación para esclarecer cómo la menor fue trasladada desde Atasta hasta el hotel, y si existió la participación de terceros en el hecho.