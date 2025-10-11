NEPOTISMO TOLERADO

El nepotismo de Antonio Jiménez en el Congreso del Estado, donde tiene a 13 de sus parientes y recomendados en nómina, nos cuesta a los campechanos más de siete millones de pesos.

Ya habíamos escrito aquí que una de las razones del servilismo, rastrerismo y entreguismo del presidente del Congreso, el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, para con los dictados, caprichos y arbitrios de la gobernadora Sansores, tiene que ver con que le entregaron bajo su control todo el presupuesto del Poder Legislativo.

Le dieron el control total para que maneje a su antojo el presupuesto, las plazas, los vehículos, al personal que actualmente labora en esa instancia, etcétera. Y vaya que Toñitole ha sacado provecho al feudo que le dieron a administrar.

Por lo pronto, repletó la nómina con sus familiares, parientes, novias y recomendados. De acuerdo con una lista que nos proporcionó gente que labora en el Poder Legislativo, esta es la relación de personas que entraron a cobrar en el Congreso, a la llegada de Jiménez Gutiérrez:

Josué Castillo (primo-hermano de Antonio); Bianca Chan (esposa de Josué Castillo). Briseyda Jiménez (su prima-hermana, directora del Centro de Desarrollo Comunitario de San Joaquín, y es la que en el 2022, afuera del Congreso le pegó un puñetazo a una mujer cuando Omar Chiquini se manifestaba, antes de que le autorizaran su chayo mensual.

También están: Luis Jiménez (tío de Jiménez y papá de Briseyda), a quien se puede encontrar en las redes sociales ofendiendo, insultando y amenazando a los periodistas críticos del Gobierno. Eunice Vásquez Burgos (asesora poblana que gana 60 mil pesos mensuales y tiene departamento y chofer).

Además están: Héctor, de quien no nos pudieron proporcionar sus apellidos, solo que es foráneo y chofer de Eunice Vázquez Burgos; Rubén Juárez (director administrativo y poblano que trajo Eunice Vásquez); . Lizbeth Polanco (esposa de Rubén y poblana); Irlanda Fierros Bojórquez (exdirectora del Instituto Tecnológico de Calakmul en la época de Carlos Aysa, y actual secretaria particular de Jiménez). Ribin Castro Coronado (director en el Congreso sólo por ser el suplente de Antonio Jiménez). Ana Elisa Vargas Rosado, coordinadora de asesores y tiene a su mamá cobrando igual en administrativo y Julio Garma (foráneo, chofer y guardaespaldas de Antonio).

En total 13 plazas bien remuneradas en quienes se derrocha al mes, más de 700 mil pesos en salarios, más prestaciones y viáticos. Nos cuestan más de siete millones de pesos al año.

¿Cuenta Toñito con la aprobación de los diputados de su bancada o se agandalló del presupuesto para él solito? Esa gandallez, ¿será la verdadera razón de que lo quieran destituir?