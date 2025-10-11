LA RIQUEZA DE MÉXICO ES LA CULTURA, PERO ESTÁ SIENDO PISOTEADA, Y LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS SON SAQUEADOS Y ESTÁN ABANDONADOS: LÁZARO AZAR

Lázaro Azar Boldo, galardonado con el Premio San Francisco Campeche 2025, máximo reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de Campeche a personalidades que han enaltecido el nombre de la ciudad, criticó que la cultura, con personajes invaluables, está siendo pisoteada.

Y aseveró: “La riqueza de México no es el petróleo de Pemex, que está más quebrado que nada, sino la cultura, que es invaluable e infinita, y nuestros sitios arqueológicos están en el peor abandono y sujetos la saqueo y todo eso no se vale. Eso es lo que realmente debemos cuidar e invertir en ello, porque cuando venga el turismo al atractivo arqueológico más recóndito y no sea objeto de violaciones, de robos, de ver un lugar con basura y abandonado, ese día México va a tener los recursos que jamás ha tenido con el petróleo”.

La cultura en México está siendo aplastada, pues se ha reducido de manera grotesca el presupuesto, y aunque digan que el neoliberalismo era lo peor, la cultura nunca tuvo mayor presupuesto que en el sexenio de Felipe Calderón, y se supo aplicar, porque después si ha sido recortado no es por falta de dinero, sino porque no lo supieron ejercer y el subejercicio tuvo como consecuencia el posterior “recorte”.