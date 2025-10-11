HAY QUE SUPERVISAR USO DE RECURSOS DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE ANTE CAÍDA PREOCUPANTE DE CIFRAS EN AFLUENCIA TURÍSTICA: DIPUTADA TANIA GONZÁLEZ

Campeche enfrenta una preocupante disminución en sus cifras de afluencia turística y, en consecuencia, en la derrama económica que este sector genera, señaló la legisladora local Tania González Pérez, y alertó que esta situación impacta directamente a los empresarios del ramo y a los empleos vinculados al turismo en la entidad.

En este contexto, González Pérez destacó la necesidad de supervisar el uso de los recursos provenientes del impuesto empresarial del 2% sobre hospedaje, destinados a campañas de posicionamiento de marca y promoción turística. “Es ahí donde nosotros pusimos el énfasis de vigilar qué era lo que estaba pasando con los productos y servicios derivados de esa licitación, para que redunden en mejores números”, puntualizó.

La legisladora hizo hincapié en que la problemática persiste desde noviembre de 2024, cuando se realizaron las licitaciones y se asignaron los contratos correspondientes.

En relación a la actual secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, González Pérez señaló que será fundamental observar cómo aborda la situación, y exigió informes claros a la ciudadanía y a los promotores turísticos sobre el destino de los recursos invertidos.

El panorama actual no es alentador, pues en julio de 2025, la ocupación hotelera se ubicó entre el 54% y 55%, cifras inferiores a las registradas en el mismo mes del año anterior, mientras durante las fiestas patrias de este año, la ocupación también fue más baja en comparación con 2024.

Ante este escenario, la legisladora subrayó la urgencia de tomar medidas inmediatas: “Realmente se necesita invertir en promoción y campañas para poder hacer este repunte. Ahorita hay que es actuar, ya basta de foros y de convocatorias, se sabe exactamente qué es lo que se tiene que hacer, hay que hacerlo”.