GOBIERNO GASTÓ MÁS DE 2 MMDP EN COMIDA Y HOSPEDAJE DE MÉDICOS CUBANOS EN 2025

Fuente: Emeequis

En Campeche, la atención quedó a cargo de Comercializadora de la Península del Mayab S.A. de C.V. por $56,750.00 MXN por partida

Durante 2025, el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar, destinó 2,004 millones de pesos para cubrir servicios de alimentación, transporte y hospedaje de médicos cubanos desplegados en distintas entidades del país.

Los recursos fueron adjudicados mediante contratos multimillonarios a diversas empresas proveedoras, entre ellas Pigudi Gastronómico S.A. de C.V., Comercializadora de la Península del Mayab S.A. de C.V., Galbher S.A. de C.V. y BC CAP Development S. de R.L. de C.V.

Las empresas beneficiadas y los contratos

Pigudi Gastronómico S.A. de C.V. se consolidó como el principal proveedor, al obtener contratos para siete estados, entre ellos Baja California, Nayarit, Quintana Roo y Sonora. El contrato LA-IB-CSG-0044-2025 establece un monto máximo total de $1,235,403,248.00 MXN, incluido IVA, con un monto mínimo de $493,973,994.00 MXN y una garantía de cumplimiento de $106,500,280.00 MXN.

En el sureste del país, el contrato LA-IB-CSG-0043-2025, enfocado en el estado de Chiapas, fija un monto máximo con IVA de $299,851,450.80 MXN, un monto mínimo de $119,703,543.60 MXN y una garantía exigida de $25,849,263.00 MXN.

Otros estados como Colima, Zacatecas, Sinaloa y Baja California Sur también forman parte del esquema de contratación. En estos casos, Galbher S.A. de C.V., mediante el contrato LA-IB-CSG-0045-2025, registra un monto máximo total de $272,209,196.00 MXN y una garantía de $23,466,310.00 MXN.

Por su parte, BC CAP Development S. de R.L. de C.V., bajo el contrato LA-IB-CSG-0046-2025, manejará un presupuesto máximo de $197,129,982.40 MXN, con una garantía de cumplimiento de $16,993,964.00 MXN.

Los costos unitarios

Tras un proceso de licitación en el que participaron siete licitantes, la institución adjudicó contratos a cuatro empresas bajo un esquema de precios unitarios por servicio.

Pigudi Gastronómico S.A. de C.V. obtuvo la adjudicación de seis partidas correspondientes a los estados de Baja California, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, con una sumatoria de precios unitarios de $29,450.00 MXN.

BC CAP Development S. de R.L. de C.V. se encargará de los servicios en Baja California Sur y Sinaloa, con una sumatoria de precios unitarios de $58,100.00 MXN.

Comercializadora de la Península del Mayab S.A. de C.V. atenderá al personal médico en Campeche y Chiapas, con un costo unitario por partida de $56,750.00 MXN.

Galbher S.A. de C.V. brindará servicio en Colima y Zacatecas, con precios unitarios de $53,700.00 MXN.

El costo de la atención al personal cubano

El documento contractual detalla los requerimientos diarios para la atención de los médicos cubanos. El hospedaje permanente contempla costos por pernocta que oscilan entre $1,550.00 y $2,100.00 MXN, dependiendo del licitante y la zona.

La alimentación completa, que incluye tres comidas diarias por persona, tiene un costo aproximado de entre $1,100.00 y $1,800.00 MXN.

El transporte terrestre incluye traslados permanentes en viajes redondos, así como servicios temporales de extracción o reubicación, utilizando vehículos que van desde sedanes hasta autobuses tipo turístico.