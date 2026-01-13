OPERATIVO DE DETENCIÓN DEL RECTOR JOSÉ “A” DURÓ MÁXIMO 3 MINUTOS; “YA ESTAMOS COMO VENEZUELA, CON PERSECUCIONES POLÍTICAS”

n redes sociales circula un video grabado por la usuaria Suki López del momento de la detención del rector José “A”, operativo que duró máximo 3 minutos sin uso de perros que detectan droga, lo que refleja que “ya estamos como Venezuela con persecuciones políticas… fue rapidísimo, y después dicen que no quieren intervención de Estados Unidos, qué estamos esperando, llegar al nivel de Maduro con presos políticos desvividos, con desapariciones al por mayor y un país en caos con el narcotráfico. No se vale”.





Además, de lejos y por el Sol la camisa del señor se veía azulita de tan limpia que la tenía… Todo fue rapidísimo, máximo 3 minutos y sin tanto alboroto. ¿Cómo sabían ellos que traía droga? Se llevaron a los ocupantes de la camioneta, entre ellos un señor de pantalón caqui con camisa azul.

Tomado de Chismes Campechanos.