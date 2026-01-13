FUNCIONARIOS DEBEN ACEPTAR CRÍTICAS Y QUIEN TIENE PIEL SENSIBLE NO SIRVE PARA POLÍTICO: LEGISLADORA DE MORENA

San Francisco de Campeche.- La diputada federal morenista Elda Esther del Carmen Castillo Quintana afirmó que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los periodistas y la ciudadanía, recalcó que los funcionarios públicos deben estar sujetos al escrutinio ciudadano y aceptar críticas constructivas, sobre todo cuando no hay desempeño adecuado de funciones, y que quien tiene la piel sensible no sirve para político.

Abordada en la Plaza de la Libertad de Expresión, En referencia al caso del comunicador Jorge González, quien enfrenta una posible condena de dos años de prisión, la legisladora subrayó que los funcionarios públicos deben estar sujetos al escrutinio ciudadano y aceptar las críticas constructivas, especialmente cuando no desempeñan adecuadamente sus funciones. “Si uno hace bien el trabajo, pues qué bueno, y si no lo hace bien, también aceptar esas críticas constructivas para seguir creciendo como políticos. No hay que tener la piel sensible, porque quien la tiene no sirve para político”, afirmó.

Castillo Quintana hizo hincapié en que la libertad de expresión implica el derecho a discrepar y a no exigir elogios cuando las acciones no son correctas. “No podemos decir ‘quiero que hables bien de mí cuando las cosas no las estoy haciendo bien’. Esa es la libertad de expresión”, reiteró.

-En Campeche se está utilizando el poder del Estado para castigar a críticos del sistema –en alusión al caso de González, quien además de la posible condena penal podría perder sus bienes y ser vetado para ejercer el periodismo–?, se le preguntó.

-“No, yo no estoy de acuerdo, no creo que sea esa la intención. Yo creo que tienen ustedes toda la libertad para expresarse”, respondió.