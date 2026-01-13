DETECTAN LECHE CON RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR AGUA EN FARMACIA Y LA RETIRAN DEL MERCADO, REPORTAN

La Secretaría de Salud de Campeche retiró de una farmacia una fórmula para lactantes tras detectarse posible riesgo de contaminación relacionada con el agua, dio a conocer la titular de la dependencia, Josefa Castillo Avendaño, y detalló que se realizaron inspecciones en 53 farmacias, para identificar y eliminar del mercado productos que representan un riesgo para la salud, particularmente para el sector infantil.



“Se supervisaron 53 farmacias, principalmente para eliminar alguna leche, y en una farmacia fue detectada, ante lo cual se le dio de baja y ya no transita en la sociedad campechana”, explicó.



Castillo Avendaño precisó que el retiro se concretó únicamente en un establecimiento, pues la mayoría de las farmacias actuó con responsabilidad y previamente retiró dicho producto.



Aunque hasta el momento no se tiene reporte confirmado de afectaciones a la salud derivadas del consumo de esa fórmula, la funcionaria enfatizó que la medida es preventiva y necesaria para evitar cualquier riesgo a la población infantil.



La Secretaría de Salud hizo un llamado a las personas que hayan adquirido previamente este producto a suspender su consumo de inmediato y reportarlo ante la Cofepris, para dar seguimiento sanitario y evitar posibles consecuencias.