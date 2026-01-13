SÍ HAY VIOLENCIA EN CAMPECHE, PERO NO COMO EN MICHOACÁN O SINALOA, JUSTIFICA EL DIRIGENTE ESTATAL DE MORENA

San Francisco de Campeche.- Al preguntarle si los hechos violentos en Campeche (la mujer baleada y el taxista ejecutado en Carmen) dan al traste con la retórica de que Campeche sigue siendo seguro, el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, respondió: “Son datos del Gobierno Federal, no de la gobernadora o gobiernos estatales. Sí hay casos como los que mencionas, pero no estamos como lamentablemente dejó el Gobierno pasado Michoacán, no somos Sinaloa como antes de que llegara el actual Gobierno, y toma tiempo generar disminución a la delincuencia”.

Agregó que a veces hay ataques directos por temas directos y eso le toca a la Fiscalía aclararlo, yo sé que Campeche, Yucatán y Quintana Roo siguen siendo Estados seguros. Hay casos, sí, sí los hay, no lo podemos negar, ahí suceden pero no es Michoacán, Campeche no es Sinaloa, ahí están los parámetros que marca el Gobierno Federal.

-¿No está funcionando la Secretaría de Protección Ciudadana, que es la encargada que debe brindar seguridad a los campechanos?, se le preguntó.

-Sí funciona, sí funciona, porque no estamos como en los otros Estados; sí funciona, hay un repliegue, hay una detención, hay un muro para que esto no se desborde, para que no sea Sinaloa, para que no sea Michoacán, para que los grupos delictivos no quieran mandar en Campeche, y hoy el Gobierno no tiene ninguna relación con las mafias, como sí era antes, hoy no es así, contestó.

-Con la detención del presidente Maduro salió a reducir que Campeche era paso de droga, inclusive se habló de ahí el decomiso de una importante cantidad de alcaloides en Ciudad del Carmen. ¿Preocupa esta situación?, se le interrogó.

-Preocupa porque fue la época priísta y en la época calderonista, cuando aquí gobernaba todavía el PRI, hay que decir bien la exposición, y en redes sociales o en medios, bueno, Reforma habla de esa época y pone fotos de Andrés Manuel López Obrador, son unos pillos. Deben de colocar y de mencionar que lo que se está mencionando con Maduro es en la época de Calderón y de Peña Nieto, cuando utilizaban a México como trampolín del narcotráfico de otros países. Habrá que esperar, esto va apenas también comenzando, el juicio va comenzando, expresó.