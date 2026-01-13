SHEFFIELD ADMITE QUE MÉXICO DEBE REPLANTEAR APOYO PETROLERO A CUBA ANTE CRISIS DE PEMEX Y TENSIONES CON EU

El senador de Morena Ricardo Sheffield reconoció que México debe replantear el envío de petróleo a Cuba, ante la coyuntura internacional, la presión del gobierno de Estados Unidos y la delicada situación financiera de Petróleos Mexicanos.

Sheffield advirtió que mantener el apoyo energético a la isla podría generar mayores tensiones con Estados Unidos y señaló que, aunque se trata de una política histórica, el contexto actual obliga a replantearla desde una visión más pragmática, especialmente ante las dificultades financieras que enfrenta Pemex.