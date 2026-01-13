CONFLICTO FAMILIAR POR PRESUNTO ABUSO CONTRA UNA MENOR PROVOCA ENFRENTAMIENTO

Ciudad del Carmen.- Una denuncia por un presunto abuso sexual contra una menor de 13 años desató la noche del domingo una serie de hechos violentos en la colonia Manigua, luego de que un conflicto familiar escalara hasta convertirse en un enfrentamiento que dejó a un hombre gravemente lesionado, daños materiales y la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle 16 de Septiembre, esquina con Francisco Villa, donde una mujer acudió acompañada de familiares para exigir explicaciones a un habitante del lugar por una acusación relacionada con su hija. Tras el altercado inicial, policías municipales acudieron al sitio, pero al no localizar al señalado, se retiraron luego de recabar información.

Horas después, varios hombres regresaron al domicilio y comenzaron a golpear la puerta, lo que derivó en un enfrentamiento. Un hombre sufrió una fractura en la pierna derecha; además, un menor presentó crisis de llanto y una mujer embarazada tuvo una crisis nerviosa. Paramédicos brindaron atención y trasladaron al lesionado a un hospital.



Durante los disturbios, una camioneta Jeep azul fue vandalizada.