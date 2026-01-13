DENUNCIAN INTENTO DE INTROMISIÓN EN LA UAC PARA DESTITUIR AL RECTOR; “ES INADMISIBLE, RESPETEN LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA”

San Francisco de Campeche.- Tras la detención de José “A”, personal ajeno a la Universidad Autónoma de Campeche ha intentado citar al Consejo a una sesión en una sede alterna, con el aparente objetivo de destituir al titular de la Rectoría, denunciaron consejeras y consejeros universitarios, y exigieron el respeto irrestricto a la autonomía de la UAC, el cese de cualquier intento de injerencia externa en los asuntos internos de la institución y la liberación inmediata del rector.

Mediante un comunicado externaron su rechazo enérgico y categórico a la detención del rector, José Alberto Abud Flores, ocurrida la mañana de hoy día, acto que consideran deplorable, injustificado y contrario a los principios democráticos y al respeto que debe prevalecer en un Estado de Derecho.

La UAC es una institución pública y autónoma, con plena capacidad de autogobierno, sustentada en su Ley Orgánica y en los principios constitucionales que garantizan la libertad académica, administrativa y de gestión, por lo cual ninguna autoridad externa ni actor ajeno a la comunidad universitaria tiene derecho a intervenir en sus decisiones, procedimientos u organización interna.

En el documento se enfatiza que la autonomía universitaria no es un privilegio, sino una conquista histórica que protege la pluralidad, el pensamiento crítico y la función social de la educación superior, advirtiendo que vulnerarla implica debilitar a la universidad pública y, con ello, a la sociedad en su conjunto.

Finalmente, las consejeras y consejeros señalaron que la universidad no se gobierna desde fuera, sino que se construye desde adentro, con legalidad, diálogo y responsabilidad histórica.