PREOCUPA VENTA DE DROGAS EN ESCUELAS Y ALREDEDORES, ADVIERTEN, Y EXIGEN A LAS AUTORIDADES VIGILAR Y ACTUAR CON FIRMEZA

La diputada local priísta Delma Rabelo Cuevas emitió una advertencia sobre la preocupante presencia de venta de drogas en planteles escolares y sus alrededores, pues es “bastante grave”, y reveló que padres de familia y docentes le han señalado que algunas autoridades podrían estar al tanto de estas prácticas e incluso coludidas con los responsables.

De acuerdo con la legisladora, el problema no es nuevo y ha sido denunciado en repetidas ocasiones, tanto por padres de familia como por maestros y directores de las instituciones educativas, ante lo cual las autoridades competentes, como las secretarías de Seguridad Pública y de Salud, deben tomar medidas inmediatas para abordar esta problemática, que no sólo afecta la seguridad, sino también constituye un grave problema de salud pública.

Rabelo Cuevas también condenó la creciente facilidad con la cual se comercializan sustancias ilícitas, para lo que en muchos casos usan a motociclistas, lo que facilita el acceso a los consumidores. “Eso es lo más grave, ¿no? Ahora que no se tiene el control, que puede ser servicio a domicilio, y lo vemos en las escuelas, en bares y restaurantes”, afirmó.

Asimismo, destacó que existen denuncias sobre puntos específicos donde esta actividad ilícita es recurrente, como el malecón y ciertos establecimientos, ante lo cual hizo un llamado a las autoridades a incrementar la vigilancia y actuar con firmeza, sin embargo, expresó su preocupación por los señalamientos de padres de familia y docentes, en el sentido de que algunas autoridades podrían estar al tanto de estas prácticas e incluso coludidas con los responsables.