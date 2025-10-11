sábado, octubre 11, 2025
TRÁILER IMPACTA A TORTON, SE SALE DE LA CARRETERA Y TERMINA ENTRE LA MALEZA; GUARDIA NACIONAL IMPIDE RAPIÑA

Dzitbalché.- A la altura del kilómetro 77 de la carretera federal Campeche–Mérida, tramo Dzitbalché, un tráiler se salió de la carretera y quedó entre la maleza tras impactar por alcance a un camión torton.

Sólo hubo daños materiales y el torton quedó con un golpe y otros daños a un costado del asfalto. La zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, lo que evitó que curiosos se acercaran a las unidades y pudieran rapiñar.

