DENUNCIA ESCASEZ DE ERITROPOYETINA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Y PIDE AYUDA A LA CIUDADANÍA

Pacientes en tratamiento de hemodiálisis en el Hospital de Especialidades enfrentan grave desabasto de vacunas de eritroproyetina, cruciales para mantener la estabilidad de su salud, alertó Nicthe-há Aguilera Silva, representante estatal de la asociación Más Vida Más Familia, ante lo cual pidió ayuda a la ciudadanía que pueda donar ese medicamento, para salvar vidas.

Durante su visita al hospital, Aguilera Silva acompañó a Miguelito, un menor que depende de estas vacunas para sostener sus niveles de hemoglobina.

Según explicó, las dosis que actualmente entrega el hospital sólo alcanzan para cubrir a los pacientes durante un mes o dos, lo que deja a muchos sin la protección necesaria para mantener su sangre estable.

Este mes, Miguelito tuvo tres hemoglobinas y requirió dos transfusiones, pues lo único que lo mantiene estable son estas vacunas, señaló la activista.

Aguilera Silva enfatizó que actualmente 28 pacientes han solicitado apoyo para recibir estas vacunas, pues la cantidad que se suministra en el hospital no es suficiente, y afirmó que existen dudas sobre su efectividad, pues algunos pacientes no muestran respuesta.

Por último, hizo un llamado a la población a través de redes sociales, para donar vacunas y crear una “cadena humana” que permita salvar vidas de personas que dependen de hemodiálisis.