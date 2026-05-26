LE RECLAMAN CIUDADANOS A LA ALCALDESA MARIELA POR PAVIMENTACIÓN A MEDIAS DE LA CALLE 19; “MERECEMOS UN BUEN TRABAJO, NO A MEDIAS”

Tenabo.- En redes sociales, tenabeños expusieron su inconformidad contra la alcaldesa Mariela Sánchez por la inconclusa pavimentación de la calle 19 de San Pedro del municipio de Tenabo, lo que exhibieron con fotografías, pues con las lluvias que ya empezaron a caer no se podrá ni caminar por el tramo sin asfalto, que además es el más deteriorado.

La usuaria Karla P. D. confirmó que la parte más afectada de la referida arteria no fue pavimentada, y recalcó que los vecinos exigen a la autoridad municipal un buen trabajo, no a medias, pues con las lluvias que están empezando a caer dentro de poco quedará intransitable.

Reveló que recaudaron firmas y grabaron videos para enviarlos a Obras Públicas, a fin de que la alcaldesa Mariela termine dicho trabajo.