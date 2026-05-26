DETIENEN A ADULTO MAYOR TRAS REPORTE POR PRESUNTO ACOSO EN CIRCUITO BALUARTES

Un adulto mayor fue retenido por elementos de la Policía Estatal luego de ser señalado por presuntamente acosar en más de una ocasión a una mujer cuando transitaba sobre la avenida Circuito Baluartes, en la capital campechana.

Los hechos ocurrieron cuando la afectada decidió denunciar al número de emergencias que un hombre a bordo de un automóvil compacto la seguía mientras caminaba por dicha vialidad, proporcionando las características de la unidad para facilitar su ubicación.

Tras el reporte, agentes policiacos implementaron un operativo para localizar al conductor, quien presuntamente también había sido señalado anteriormente por otras ciudadanas por situaciones similares. El sujeto huyó con dirección a la avenida Gobernadores, lo que derivó en una breve persecución que culminó sobre la calle 49-B entre 14 del barrio de Guadalupe, donde finalmente fue interceptado por los uniformados.

Durante la inspección, los oficiales detectaron que las placas del vehículo estaban vencidas y parcialmente cubiertas con cinta eléctrica negra, motivo por el cual la unidad fue asegurada y trasladada al corralón. Aunque el conductor aparentemente se encontraba bajo los influjos del alcohol, las autoridades señalaron que no fue posible comprobarlo oficialmente. Asimismo, al no existir una denuncia formal por el presunto acoso, el hombre no fue detenido. La mujer afectada se retiró del lugar tras dialogar con los agentes, con el objetivo de evitar ser expuesta públicamente.