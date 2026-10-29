¡SORPRENDEN MANIOBRAS DE LA ARMADA EN CHAMPOTÓN! HELICÓPTERO SOBREVUELA LA BAHÍA DURANTE ENTRENAMIENTO NAVAL

La presencia de un helicóptero militar y personal de la Secretaría de Marina–Armada de México realizando maniobras en el mar llamó la atención de habitantes y automovilistas durante la mañana de este jueves, cuando se desarrollaron ejercicios de adiestramiento aéreo y acuático en la bahía de Champotón.

Las actividades formaron parte de los cursos de preparación que lleva a cabo el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAIM), destinados a fortalecer las habilidades operativas de los elementos navales. Los ejercicios aéreo-acuáticos forman parte de los procesos de capacitación del personal de Infantería de Marina, cuyo objetivo es mejorar su preparación para intervenir en diferentes situaciones que puedan presentarse en entornos marítimos y costeros.

Durante los ejercicios, un helicóptero sobrevoló la zona costera mientras personal de la Armada de México efectuaba diversas maniobras en las aguas de la bahía, ofreciendo un espectáculo poco habitual para quienes transitaban por el lugar.

El movimiento de la aeronave y las actividades de los elementos navales despertaron la curiosidad de ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del malecón, quienes se detuvieron para observar el desarrollo del entrenamiento.