PREOCUPAN SITUACIÓN ECONÓMICA Y DESEMPLEO: MARTHA REYES

Al asegurar que no conoce la situación de las maquiladoras, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Campeche, Martha Adriana Reyes Aldama, admitió que hay preocupación en el sector por la situación económica y el desempleo que se vive en el Estado.

Trabajamos en algunas propuestas de capacitación y atención a la base trabajadora, por lo cual invito a la población y a emprendedores a acercarse al organismo empresarial, donde somos 19 sectores tenemos toda la merma y nos van comunicando cómo van, agregó.

Reyes Aldama dijo se espera tener un “respiro económico” en materia de vivienda, pues se tienen contemplados algunos proyectos que podrían generar empleos y reactivar la economía en los próximos meses del año.