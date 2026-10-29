MÁS DE 370 CIUDADANOS PODRÍAN QUEDARSE SIN VOTAR EN 2027 POR NO IR A RECOGER SU INE

Al menos 370 ciudadanos campechanos que tramitaron su credencial para votar durante 2024 podrían enfrentar la cancelación de su trámite y quedar fuera de la Lista Nominal de Electores si no acuden a recoger su identificación, advirtió el Instituto Nacional Electoral (INE).

El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en Campeche, Ernesto Rodríguez Juárez, informó que el organismo inició la notificación del primer aviso a las personas que realizaron el trámite hace aproximadamente dos años, pero que hasta la fecha no han regresado a los módulos de atención para recoger su credencial.

De acuerdo con el funcionario electoral, 115 credenciales pendientes corresponden al Distrito Electoral Federal 01, mientras que otras 255 pertenecen al Distrito 02, lo que representa un total de 370 trámites inconclusos en la entidad.

La situación cobra relevancia ante los preparativos para las elecciones del 6 de junio de 2027, ya que el INE mantiene un proceso permanente de actualización y depuración del Padrón Electoral y de la Lista Nominal que serán utilizados durante la jornada electoral.

Rodríguez Juárez explicó que, conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el instituto puede emitir hasta tres avisos a quienes hayan solicitado una inscripción, actualización de datos, cambio de domicilio o renovación de su credencial y no hayan concluido el procedimiento.

Actualmente se encuentra en marcha la primera etapa de notificaciones, mediante la cual se busca que los ciudadanos acudan al Módulo de Atención Ciudadana correspondiente antes de que sus trámites sean cancelados. Uno de los principales riesgos es que las personas afectadas no puedan ejercer su derecho al voto, incluso si todavía conservan una credencial anterior.

El funcionario aclaró que, cuando un ciudadano realiza un nuevo trámite, su registro es dado de baja temporalmente de la Lista Nominal de Electores hasta que concluya el procedimiento y recoja su nueva identificación. Por ello, quienes solicitaron un cambio de domicilio, corrección de datos o renovación y no regresaron por su credencial podrían encontrarse fuera de la Lista Nominal, aunque tengan en su poder el documento anterior.