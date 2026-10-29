CONGRESO RINDE HOMENAJE A “PEPE SANTOS” Y TOMÁS ARNABAR GUNAM CON UN MINUTO DE SILENCIO

Los integrantes de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Campeche guardaron un minuto de silencio en memoria del periodista carmelita José del Carmen Fuentes Santos, conocido como “Pepe Santos”, y del historiador, cronista y exdiputado local champotonero Tomás Arnabar Gunam, en reconocimiento a sus trayectorias y aportaciones a la entidad.

Durante la sesión legislativa, se solicitó a los diputados ponerse de pie para rendir homenaje a Pepe Santos, recordado por su dedicación al periodismo y por los vínculos de amistad que construyó a lo largo de su vida. En la tribuna también se dedicaron palabras de reconocimiento a Tomás Arnabar Gunam, quien destacó por su labor en la preservación de la historia y las tradiciones de Champotón.

El historiador fue presidente municipal de Champotón, diputado local, escritor y cronista vitalicio de su municipio, cargos y actividades desde los cuales contribuyó a rescatar y difundir la memoria histórica de su tierra.

Durante el homenaje se destacó su orgullo por las raíces champotoneras y su interés por documentar las batallas y acontecimientos que marcaron la identidad del municipio, legado que dejó plasmado en libros e investigaciones.