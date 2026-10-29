LOCALIZAN SIN VIDA A RIBEREÑO REPORTADO COMO DESAPARECIDO

Luego de varios días de intensa búsqueda, fue localizado sin vida Jorge Luis López López, un ribereño que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 27 de octubre en la zona de la ribera Gómez, perteneciente al municipio de Palizada.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del hombre fue encontrado en aguas del río Palizada, donde presuntamente habría perdido la vida por ahogamiento.

El hallazgo puso fin a los días de incertidumbre sobre su paradero, luego de que se reportara su desaparición en esta zona ribereña del municipio. Hasta el momento, las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento no han sido esclarecidas, por lo que se espera la intervención de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias legales y determinar oficialmente la causa de muerte.