“DECIR QUE NO SE HA ROBADO NI UN PESO ES EL MAYOR ACTO DE CINISMO”: VÍCTOR AMÉNDOLA CRÍTICA A LAYDA

El exdirigente del PRD, Víctor Amendola Avilés, lanzó duras críticas contra la gobernadora Layda Sansores San Román, luego de que la mandataria asegurara públicamente que no se ha robado ni un peso, declaración que el político opositor calificó como una muestra de cinismo e hipocresía.

“Decir que ella es valiente, que ella es luchadora y decir que no se ha robado ni un pinche peso, pues es el acto de cinismo más grande que yo he escuchado en los últimos años en el estado”, expresó Amendola.

El exdirigente perredista cuestionó la credibilidad de la gobernadora y acusó a su grupo político de haberse beneficiado presuntamente del saqueo de recursos públicos, aunque no presentó pruebas concretas para sustentar esos señalamientos.

Amendola sostuvo que las declaraciones de honestidad de Sansores contrastan con la percepción que, según él, tienen diversos sectores de la sociedad campechana sobre su administración. Consideró que la mandataria vive en una “burbuja de cristal”, alejada de la realidad del estado, y que sus discursos han perdido credibilidad entre los ciudadanos.

Como ejemplo, mencionó la falta de interés que, a su juicio, mostraron estudiantes de un tecnológico durante una intervención de la gobernadora, situación que interpretó como una señal de rechazo hacia su figura política.