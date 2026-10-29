¿MÉRITOS O INFLUENCIAS? DURAZO DEFIENDE AL HIJO DE TADDEI Y ASEGURA QUE NO LO REMOVERÁ SIN PRUEBAS DE ILEGALIDAD

En medio de los señalamientos por presuntas irregularidades que rodean a Guadalupe Taddei, el gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, salió en defensa de Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la funcionaria electoral, y descartó removerlo de su cargo como secretario particular mientras no exista una conclusión de las investigaciones que lo vincule con alguna ilegalidad.

Durazo negó que Taddei le haya recomendado a su hijo y aseguró que lo incorporó a su administración por su experiencia como asesor legislativo en el Congreso del Estado. Explicó que primero lo nombró consejero jurídico y posteriormente lo promovió a secretario particular por su participación en la recuperación de un terreno de 350 hectáreas para el Gobierno de Sonora, aunque su defensa ocurre en medio de cuestionamientos sobre la presencia de integrantes de la familia Taddei en cargos públicos.

“No se puede estigmatizar a ninguna persona, mucho menos a un joven, solo por razones del apellido”, sostuvo el mandatario, quien insistió en que el nombramiento respondió a méritos profesionales y no a influencias familiares. “Mientras en este proceso de investigación no haya una conclusión que lo vincule con una ilegalidad, no habrá razón para que yo tome la decisión de relevarlo en el cargo”, afirmó, dejando claro que mantendrá su respaldo al funcionario pese a la controversia.