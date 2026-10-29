¡COLAPSA LA ECONOMÍA!; CIERRAN NEGOCIOS Y AUMENTA EL DESEMPLEO POR LA FALTA DE CIRCULANTE Y DE CONTRATOS DE PEMEX: GONZALO HERNÁNDEZ

—“LA SITUACIÓN ES CRÍTICA Y PREOCUPANTE”

Ciudad del Carmen.- La falta de contratos, los adeudos pendientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la escasa circulación de recursos mantienen al sector empresarial carmelita en una situación crítica, que se refleja en el cierre de negocios, la pérdida de empleos y el debilitamiento de otras actividades económicas.

El presidente del Clúster de Energía del Estado de Campeche, Gonzalo Hernández Pérez, señaló que, aunque durante este año se logró destrabar parte de los pagos correspondientes a 2024, todavía existen compromisos pendientes de 2025 y rezagos de 2026 que continúan afectando las finanzas de las empresas proveedoras.

Explicó que la situación se agrava por la falta de nuevas licitaciones y contratos de mantenimiento en la industria petrolera, principal motor económico del municipio, lo que impide recuperar la actividad empresarial y generar nuevas fuentes de empleo.

Advirtió que numerosas compañías han cerrado, suspendido operaciones o recurrido a créditos para enfrentar sus compromisos financieros, mientras que las consecuencias también alcanzan al comercio, las agencias automotrices y el sector inmobiliario, donde se registran cierres y una menor demanda de viviendas y terrenos.

Ante este panorama, Hernández Pérez consideró urgente impulsar inversiones nacionales y extranjeras, aprovechar el potencial que todavía existe en los campos petroleros y fortalecer el turismo como una alternativa para diversificar la economía de Ciudad del Carmen.

El dirigente empresarial sostuvo que la recuperación económica requiere una estrategia que permita reactivar las inversiones y reducir la dependencia de Pemex, ante las dificultades que enfrenta actualmente el sector productivo local.