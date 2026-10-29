¡SIN PRUEBAS GENERALIZADAS DE COVID-19! SALUD ADVIERTE REPUNTE DE CONTAGIOS EN TEMPORADA INVERNAL

San Francisco de Campeche.- El secretario de Salud de Campeche, Orlando Alvarado Rivadeneyra, advirtió que los casos de Covid-19 y otras infecciones respiratorias podrían aumentar durante la temporada invernal, ante lo cual pidió a la población acudir a los puestos de vacunación y mantener especial vigilancia en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión. Sin embargo, aclaró que sólo se realizan pruebas cuando los protocolos y la condición del paciente lo ameritan.

El funcionario explicó que distinguir entre Covid-19 e influenza resulta complicado sin una prueba diagnóstica, pues ambas enfermedades pueden presentar síntomas similares. Recalcó que las instituciones de salud realizan pruebas cuando los protocolos y la condición del paciente lo ameritan, es decir, no se aplican de manera generalizada a todas las personas con infecciones respiratorias.

Ante este panorama, recomendó que quienes presenten síntomas y pertenezcan a grupos de riesgo acudan a la Secretaría de Salud para recibir una valoración médica.

Alvarado Rivadeneyra informó que la campaña de vacunación invernal contempla cerca de 250 mil dosis de distintos biológicos contra Covid-19, influenza y virus respiratorio sincitial (VRS). La vacuna contra este último se aplica por primera vez a embarazadas a partir de la semana 32 de gestación, para proteger a los recién nacidos contra infecciones respiratorias graves, incluida la neumonía.

También pidió a los padres de familia estar atentos a las señales de alarma en los menores, como fiebre persistente, falta de apetito y deshidratación, y buscar atención médica si se presentan.