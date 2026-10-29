AFECTACIONES A LA ECONOMÍA FAMILIAR Y LA MOVILIDAD CIUDADANA A UN AÑO DEL KO’OX: PAUL ARCE

—«OJALÁ SEA EL PRIMERO Y EL ÚLTIMO», REACCIONARON USUARIOS EN LA PUBLICACIÓN DE LA ARTEC

San Francisco de Campeche.- A un año de la puesta en marcha del sistema de transporte público Ko’ox en Campeche, persisten las inconformidades por los cambios de rutas, los transbordos obligatorios, las largas esperas y las afectaciones a la economía familiar. Mientras la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) celebra el aniversario, el diputado local Paul Arce Ontiveros enumeró 18 problemas que, aseguró, han padecido los usuarios, en especial adultos mayores, estudiantes y personas con movilidad limitada.

En sus redes sociales, el diputado local y dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, desglosó en 18 puntos las afectaciones a la economía y la movilidad de los usuarios, ocasionadas por el sistema de transporte público Ko’ox, que hoy, 29 de octubre, cumple un año de operaciones.

El legislador puntualizó en su publicación que, mientras la Artec celebra un año del Ko’ox en Campeche, lo que realmente han padecido los ciudadanos es lo siguiente:

1.- Cambios de rutas: eliminación de recorridos anteriores que afectó directamente a diversas colonias.

2.- Transbordos obligatorios: usuarios que antes tomaban un solo camión ahora necesitan abordar dos o más unidades.

3.- Aumento en los tiempos de traslado: recorridos más largos y retrasos para llegar al trabajo, la escuela y otros destinos.

4.- Largas filas y tiempos de espera: saturación de paraderos y demoras para abordar las unidades.

5.- Falta de unidades suficientes: usuarios de algunas colonias han solicitado más camiones.

6.- Problemas con las tarjetas Ko’ox: desabasto, dificultades para obtenerlas y confusión sobre dónde conseguirlas.

7.- Fallas en las recargas: reportes de establecimientos que no podían recargar saldo por fallas en el sistema.

8.- Cobros indebidos: usuarios denunciaron cargos adicionales y cobros de tarifa completa en transbordos que debían ser gratuitos.

9.- Falta de claridad en las tarifas: confusión sobre los costos y las condiciones para acceder a los transbordos gratuitos.

10.- Desinformación sobre rutas y paraderos: dificultades para identificar las rutas troncales, alimentadoras y los puntos de ascenso y descenso.

11.- Paraderos saturados o mal ubicados: inconformidad por las condiciones y la ubicación de algunos puntos de espera.

12.- Falta de capacitación e información del personal: usuarios reportaron que algunos trabajadores no podían resolver sus dudas sobre el funcionamiento del sistema.

13.- Dificultades de movilidad para adultos mayores, estudiantes y personas con movilidad limitada: los transbordos implican caminar mayores distancias.

14.- Afectaciones a la economía familiar: incremento de los gastos de transporte cuando se requieren varios recorridos.

15.- Fallas mecánicas en algunas unidades: reportes sobre ruidos inusuales en los motores y derrames de aceite.

16.- Percances viales: reportes de accidentes que involucraron unidades del sistema.

17.- Falta de respuesta oportuna a las quejas: ciudadanos han manifestado inconformidad por la atención y el seguimiento de sus reportes.

18.- Falta de planeación en la implementación: problemas de logística e información durante el arranque y la reorganización de las rutas.

Las críticas también se hicieron presentes en los comentarios de la publicación conmemorativa de la Artec. Entre las reacciones, usuarios cuestionaron el funcionamiento del sistema y exigieron rutas directas, sin transbordos. Uno de los comentarios planteó: “¿Qué tal si para celebrarlo a partir de ahora rutas directas y no transbordos?”, mientras que otro expresó: “Felicidades, ojalá sea el primero y el último, servicio de la patada”.

También hubo reclamos por las condiciones de espera y los retrasos en los traslados. Un usuario escribió: “Un año d tomar el sol y mojandose sin paraderos un año llegando tarde al trabajo gracias kooxx hacernos la vida dificil”. Otros comentarios cuestionaron el aniversario con expresiones como “Moviendo? Más bien jod…ndo” y señalaron que las operadoras anunciadas nunca fueron contratadas, reflejando el descontento de ciudadanos que consideran que, lejos de mejorar su movilidad, el Ko’ox ha complicado sus traslados cotidianos.