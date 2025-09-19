EMPRESARIO QUE QUERÍA A ADÁN EN LA PRESIDENCIA OPERÓ MUELLE DE BUQUES HUACHICOLEROS: MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

De acuerdo con un expediente judicial revelado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, cercano a Adán Augusto López y quien impulsó su precandidatura presidencial, está detrás de la concesión del muelle fiscal 289 del puerto de Tampico, donde arribaban buques cargados de huachicol. La concesión fue otorgada a su empresa Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., integrada por compañías tabasqueñas en las que Vera y su familia han tenido participación, incluso con vínculos notariales relacionados a Adán Augusto.

El expediente también incluye el testimonio del capitán Alejandro Torres Joaquín, extitular de la Aduana de Tampico y hoy testigo protegido de la FGR, quien aseguró haber recibido sobornos de 1.7 millones de pesos por permitir el atraque de buques con combustible ilegal. Los pagos se realizaban en oficinas de la Plaza Laguna, donde operaban Antonio Dávila Capiterucho, administrador de la concesionaria, y Osvel Tudón Rojas, señalado como uno de los principales operadores del huachicol fiscal en el puerto. Ambos han sido relacionados con la red de corrupción y con exfuncionarios aduaneros detenidos por estas operaciones ilícitas.

Fuente: MCCI