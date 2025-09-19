viernes, septiembre 19, 2025
BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER PIDE ACLARAR SUPUESTOS AMPAROS A NOMBRE DE HIJOS DE AMLO

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller exigió que se investiguen los supuestos amparos atribuidos a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que se trata de información sin sustento y llamando a deslindar responsabilidades. En su cuenta de X compartió una carta de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, quien negó que él o su hermano Gonzalo hayan promovido algún recurso judicial para evitar una detención.

La controversia surgió tras difundirse versiones que los relacionaban con investigaciones sobre “huachicol fiscal”. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los nombres de los hijos del exmandatario no figuran en la indagatoria y reiteró que no existe procedimiento judicial en su contra.

Fuente: Animal Político

