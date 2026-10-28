CONDUCTOR NO RESPETA EL ALTO Y PROVOCA CHOQUE; MADRE E HIJO RESULTAN LESIONADOS

Una mujer y su hijo menor de edad resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo y crisis nerviosa, luego de que el automóvil en el que viajaban fuera impactado por otro vehículo cuyo conductor presuntamente no respetó una señal de alto en las inmediaciones de las colonias Plan Chac y Presidentes de México.

El accidente ocurrió durante la tarde, cuando el conductor de un automóvil KIA color gris, con placas de Campeche, circulaba sobre la calle Luis Aragón, acompañado de una mujer, con dirección hacia la colonia Presidentes de México.

De acuerdo con el reporte, al llegar al cruce de la avenida Benito Juárez con Guadalupe Victoria, el automovilista presuntamente no realizó su alto total, por lo que terminó impactando el costado izquierdo de un automóvil Chevrolet. En esta segunda unidad viajaban una joven madre y su hijo menor de edad, quienes resultaron con golpes contusos y presentaron crisis nerviosa debido a la fuerza del impacto.

Automovilistas que presenciaron el percance dieron aviso al número de emergencias, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos. Los agentes estatales procedieron a abanderar la zona y controlar la circulación vehicular, con la finalidad de prevenir otro accidente mientras se brindaba atención a los involucrados.

Minutos después arribaron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes valoraron a la mujer y al menor, proporcionándoles los primeros auxilios. Afortunadamente, las lesiones no requirieron su traslado a un centro hospitalario, por lo que ambos permanecieron en el lugar después de recibir atención y ser estabilizados.